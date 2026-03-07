Américo acusa que no puede retirar sus pertenencias del departamento tras quiebre con Yamila Reyna

07 mar. 2026 - 13:18 hrs.

Una nueva polémica involucra a Yamila Reyna y al cantante Américo tras el fin de su relación, esta vez relacionada con el departamento que ambos habitaban.

El tema fue abordado en el programa Hay que decirlo, donde se entregaron detalles sobre el complejo escenario que enfrentaría la actriz argentina luego de la ruptura. Según se explicó en el espacio, Reyna habría tomado contacto con el artista debido al alto costo del arriendo del departamento donde vivían.

De acuerdo con lo expuesto en televisión, el valor mensual del inmueble oscilaría entre los $2,5 millones y $3,5 millones, motivo por el cual la comediante estaría evaluando dejar la propiedad. Sin embargo, el proceso no sería sencillo, ya que el contrato contemplaría una cláusula de término anticipado que implicaría el pago de una multa cercana a los $20 millones.

Cruce de versiones entre los equipos legales

En paralelo, los abogados de Américo emitieron un comunicado para aclarar la postura del cantante frente al conflicto. En el documento indicaron que el contrato de arriendo está a nombre de Yamila Reyna, mientras que Domingo Vega (Nombre real del artista) figura solo como co-deudor.

Según detallaron, tras el término de la relación, el cantante habría ofrecido pagar el arriendo correspondiente a marzo, además de dejar un mes y medio de garantía y las mejoras realizadas en el inmueble, con el fin de facilitar una salida ordenada del contrato.

No obstante, la defensa del intérprete aseguró que la propuesta no fue aceptada por el arrendador y que, hasta ahora, el conflicto no tiene una resolución. También afirmaron que varias pertenencias de Vega aún permanecen en el departamento y que no ha podido retirarlas debido a una decisión unilateral de la actriz.

Ante estas declaraciones, el abogado de Yamila Reyna respondió y rechazó tajantemente dicha versión. Según afirmó, las acusaciones sobre un supuesto impedimento para retirar las pertenencias del cantante serían "agraviantes, de mala fe y alejadas de la realidad".

Además, sostuvo que hasta ahora no ha existido un acercamiento formal por parte del equipo jurídico de Américo para coordinar el retiro de sus objetos personales.

Comunicado Yamila Reyna

