El inspirador mensaje de Claudia Conserva para los mayores de 50: "¡Viva la generación plateada!"

Claudia Conserva llenó de inspiración a sus seguidores al dedicar un mensaje a la llamada "generación plateada", las personas mayores de 50 años que asumen esta etapa de sus vidas con una actitud de empoderamiento.

La actriz publicó un video en el que proyecta vitalidad, estilo y modernidad mientras posa con actitud alegre y hace la señal de “victoria”, vestida con una estilosa chaqueta de cuero.

El mensaje de Claudia Conserva a la "generación plateada"

"¡Viva la generación plateada! Más experiencia. Más libertad, menos miedo", escribió Claudia Conserva en la descripción de su post.

“Somos alrededor de 6.5 millones en Chile los mayores de 50, los libres y sin miedo… Ni idea”, dijo finalmente, con un emoji de risa.

A sus 52 años, la presentadora tiene una historia que contar luego de haber superado un cáncer de mama triple negativo y volver a la actuación luego de casi tres décadas. Además, no oculta lo feliz que la hace su relación con su esposo, Juan Carlos "Pollo" Valdivia.

Muchos de sus fans se sintieron identificados con sus palabras y se lo dejaron saber en su post. "¡Wow¡ ¡Así es! Somos otros adultos. Tú luces estupenda y transmites energía mil. ¡Disfrutar, soltar, vivir, que esta vida es una!", fue el comentario más viral.

