"Te amo profundamente": El emotivo mensaje de Rosario Bravo a su esposo Carlos Caorsi por su cumpleaños 64

07 mar. 2026 - 14:27 hrs.

La comunicadora Rosario Bravo dedicó un emotivo mensaje a su esposo, el médico Carlos Caorsi, con motivo de su cumpleaños número 64. La publicación fue compartida en su cuenta de Instagram, donde acompañó sus palabras con fotografías de ambos.

En el post, Bravo destacó las cualidades personales de su pareja y recordó distintos momentos de su historia juntos, además de expresar el profundo cariño que siente por él.

El emotivo mensaje de Rosario Bravo a su esposo

"Feliz cumpleaños mi Carlitos! 64. Eres paz y calma, con un corazón de oro y bondad infinita", escribió al inicio del mensaje.

En la publicación, la comunicadora también recordó cómo comenzó su relación y la admiración que siente por el trabajo que su esposo ha realizado a lo largo de su carrera como médico. "Me miraste de lejos con pausa y paciencia desde que me conociste a los 23 años. Ni siquiera me hablaste y solo esperaste", relató.

Asimismo, Bravo destacó el compromiso social de Caorsi y su proyecto solidario. "Compartiste conmigo tu sueño de hacer Corporación SER y formalizar así las miles de consultas gratis que has hecho en tu carrera como médico", agregó.

En su mensaje, la comunicadora también expresó lo importante que ha sido el apoyo de su esposo en momentos difíciles de su vida. "Me siento muy afortunada de ser la que tocó tu corazón y acompañarte el resto de tu vida. Me arreglaste cuando estaba rota y me cuidaste de lejos sin que yo lo supiera. Gracias por nuestro Tote que es una copia tuya! Me prometiste que te celebraría cumpleaños hasta los 100 y ya vamos en el 64!", escribió.

Finalmente, Bravo cerró el saludo con una emotiva declaración de amor y agradecimiento por la vida que comparten juntos.

"Agradezco todos los días despertar contigo, te amo profundamente! Muy feliz cumpleaños mi Carlitos", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rosario Bravo (@rosario.la.bravo)

Todo sobre Entretenimiento