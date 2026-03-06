"Estamos bien, salimos": Actualizan estado de Javiera Contador tras cirugía para extirpar tumor

06 mar. 2026 - 12:00 hrs.

La actriz y comediante Javiera Contador informó a través de redes sociales que este jueves se sometió a una cirugía para extirpar un tumor cancerígeno.

"Se va el huevito tumor (grande igual) y con eso ojalá que también se vaya el cáncer de tiroides", escribió la actriz en la publicación.

Además, agradeció a sus seguidores por el apoyo: "Gracias por la buena energía, los buenos deseos, los datos y todo el amorcito. Que se les multiplique".

Horas después, fue su marido, el director y guionista, Diego Rougier, quien se encargó de comunicar sobre el estado de la comediante tras la cirugía. Lo hizo por medio de una publicación de Instagram donde compartió unos videos donde Javiera aparece adormecida aún.

El estado de Javiera Contador tras la cirugía

“Estoy dormida, supongo que estuvo bien, no sé. No tengo recuerdos de haber soñado… pero salimos”, dijo Contador en el video publicado por su marido, donde se muestra superando los efectos de la anestesia.

En la descripción de la publicación, Rougier también agradeció a quienes estuvieron dándole apoyo a su mujer: "Gracias a todos por el cariño y la preocupación. Estamos bien, salimos. Hay Javi con un poco de sueño, tal vez".

