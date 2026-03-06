Tras rumores de quiebre: Madre de Pailita aclara cuál es el estado sentimental de su hijo

06 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Durante el último tiempo, Pailita ha estado en la palestra tras ayudar activamente a las personas afectadas en los incendios de la Región del Bío Bío.

Pero hace unos días se empezó a especular que habría terminado su relación amorosa con July Leguizamón, tras públicar una frase indirectar que decía "Aquí nos alegramos del éxito de los demás" el mismo día que su ex pareja, Skarleth Labra fue nombrada como Reina de Viña.

Además, July habría publicado horas después un TikTok que los usuarios interpretaron como respuesta ante la acción del cantante urbano. En el video salía cantando "Por amar a ciegas" de Arcángel con una descripción que decía: "Amar a alguien y hacerlo sentir amado, no siempre es lo mismo".

Sus seguidores no tardaron en comentar que era una indirecta para Pailita, pero la influencer respondió que "No hay chisme, hermosa, solo que la frase es super cierta y merecía el TikTok".

La madre de Pailita aclara los rumores del quiebre de la pareja

Quien se encargó de aclarar los rumores sobre la relación fue Nancy Pailacheo, la propia madre del artista urbano.

Fue a través de una publicación de Instagram que muestra lo que fueron las vacaciones familiares donde July también estuvo presente.

"Lindo paseo en familia", escribió la mujer en la descripción del post donde compartió un video compuesto por fotos mostrando momentos del paseo familiar, confirmando que la pareja no ha atravesado por un quiebre como se especulaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nancy Iris Pailacheo (@nancyirispailita)

