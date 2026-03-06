"¿Quieren saber todo?": El nuevo proyecto de Américo para "sacarse el dolor" tras quiebre con Yamila Reyna

06 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Américo se está refugiando en la música mientras atraviesa complicados momentos por su ruptura con Yamila Reyna y la denuncia por violencia intrafamiliar que la humorista interpuso en su contra.

Al cantante se le vio disfrutar con su hija Dominga al interpretar una canción de Bruno Mars, en un mensaje en el que aseguró que se está reencontrando consigo mismo a través de la música. Ahora anuncia un nuevo proyecto con el que busca sanar heridas.

El nuevo proyecto musical de Américo para "sacarse el dolor"

"Necesitaba escribir todos mis sentimientos en una o varias canciones, dicen que es la mejor forma de canalizar y sacarse todo el dolor que uno lleva adentro", dijo el músico en un post de Instagram.

Instagran @americooficial

"Para eso busqué al mejor compositor y productor de los últimos tiempos, el gran Luis Vega", continuó diciendo en la descripción del video, en el que aparece en un estudio de grabación junto a su colega.

"El resultado ha sido increíble. ¿Quieren escuchar todo? ¿Quieren saber todo? Porque yo lo haré a mi estilo, con música. ¿Qué me dicen, familia? ¿Lo sacamos o no lo sacamos?", preguntó a sus seguidores, quienes lo instaron a estrenar sus nuevos temas.

"Ansiosa por escuchar las nuevas canciones"; "Me quedo esperándolo, será maravilloso, lleno de sentimientos"; "Excelente, Américo. Adelante, tú puedes"; "¡Cuando el alma siente demasiado y el corazón no encuentra palabras, la música se convierte en su voz! Espero pronto escuchar ese lindo trabajo", escribieron.

