"La basura que levantaste cuando nadie vio": Maly Jorquiera sorprende compartiendo profunda reflexión en redes

06 mar. 2026 - 18:10 hrs.

La actriz y comediante Maly Jorquiera utilizó sus redes sociales para compartir una profunda reflexión.

La oriunda del campamento El Salvador en el norte del país, suele ocupar su cuenta de Instagram para subir su día a día en el trabajo y también con su hijo Lucas, fruto de su terminada relación con Sergio Freire.

La reflexión de Maly Jorquiera

En sus historias de la red social de Meta, Maly compartió una publicación de otra cuenta cuya descripción tenía como texto: "Vive a plenitud".

Mientras que dentro del post, dice: "Eres el favor que hiciste sin esperar nada a cambio. El turno que respetaste. La basura que levantaste cuando nadie vio".

Luego, se agrega: "La sonrisa al bebé en la fila del súper. El chisme que no contaste. El fingir que no viste algo para no incomodar".

"No somos lo que dicen u opinan de nosotros, somos lo que hacemos", cerró el post compartido por Maly Jorquiera.

Instagram @malyjorquiera

