"¡Viva la libertad!": Maly Jorquiera comparte imágenes del "mejor viaje de su vida"

  • Por Catalina Espinoza
La comediante Maly Jorquiera volvió a compartir contenido en sus redes sociales tras generar debate por publicar una fotografía junto a su exmarido, Sergio Freire.

La controversia surgió el pasado martes, luego de que Maly publicara una imagen junto a Freire y su hijo, en el marco del inicio de tercero básico del niño.

La postal generó diversas reacciones, ya que los usuarios cuestionaron que se mostrara con su expareja, luego de que se hiciera pública una infidelidad por parte del comediante.

Las nuevas imágenes de Maly Jorquiera

Lejos de referirse a los comentarios, Maly continuó compartiendo registros de su viaje por Nueva York, el que calificó como el "mejor viaje de mi vida personal". Especificamente, de su paso por la Estatua de la Libertad

Junto a la publicación escribió: "Qué manera de representarme esta estatua ¡Viva la libertad!", frase que muchos interpretaron como una indirecta en medio del revuelo generado en redes sociales.

