"Mis guaguas preciosas": Sammis Reyes comparte tierna imagen de Emilia Dides y su hija

Sammis Reyes ha vivido días bastante convulsionados. Primero fue la pelea a golpes que protagonizó con "Cuco" Cerda tras una fiesta en Viña del Mar, situación que fue difundida en redes sociales.

Luego, vinieron las críticas que recibió por una publicación con Emilia Dides y su pequeña hija Mía. En dicha ocasión, los usuarios cuestionaron que utilizara la misma canción que sonó en el matrimonio con su exesposa.

En medio de toda esa "nube negra" que ronda encima de él, su gran refugio ha sido, justamente, su familia.

Sammis Reyes se deshace con Emilia Dides y su hija

Haciendo oídos sordos a las críticas y malos comentarios, Sammis Reyes utilizó su cuenta de Instagram para compartir una tierna imagen de la exMiss Universo Chile y su retoña.

En la imagen, publicada en las historias, aparece Emilia sosteniendo en sus brazos a la pequeña Mía.

"Mis guaguas preciosas", puso sobre el video el deportista, al cual le insertó la canción "Yebba’s Heartbreak" de Drake y Yebba.

