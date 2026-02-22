El guiño de Claudia Conserva a su esposo en sus vacaciones: "Quédate con un hombre que estudia la menopausia"

22 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Claudia Conserva disfrutó de unas maravillosas vacaciones en Buzios, Brasil, en compañía de su esposo, Juan Carlos "Pollo" Valdivia. La pareja se deleitó en el mar bajo el festivo ambiente de ese país en esta temporada.

"Entre playas, esta última Praia do Forn, fritangas exquisitas, caipiriñas, carnaval, gente feliz, postres, paisajes, amor, se cierra el capítulo", escribió la presentadora en un post de Instagram al finalizar su viaje.

Mensaje de Claudia Conserva a Pollo Valdivia

Un día antes de despedirse de Brasil, Conserva compartió un carrusel de postales captadas en sus vacaciones junto a Valdivia, con una afectuosa dedicatoria.

"Quédate con un hombre que estudia la menopausia, para entenderte y ayudarte a vivir mejor esa etapa de la vida", expresó. Sus palabras emocionaron a sus fans, quienes manifestaron su simpatía en la caja de comentarios.

"Admiración por el amor mutuo"; "Siempre ha sido un hombre inteligente y evolucionado, me encantan"; "¡Nada más bello que contar con un compañero así! Qué afortunada eres"; "Los adoro, tienen una complicidad encantadora", expresaron.

