El truco de Kel Calderón para un maquillaje impecable: Así prepara primero su rostro

22 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Como figura pública, influencer y modelo, Kel Calderón siempre luce impecable en sus apariciones. La abogada cuenta con su propia línea de cosméticos; sin embargo, se vale de algunos recursos para mejorar los resultados al maquillarse.

Así se pudo observar en sus historias de Instagram, donde compartió un truco para preparar su rostro y garantizar los mejores resultados.

El truco de Kel Calderón antes de maquillarse

Antes de su aparición en el Festival de Viña del Mar, Kel abrió un canal en Instagram para contar cómo se alistó para la gala. En una de sus historias, reveló lo que aplicó en su cara antes de ponerla en manos de su maquillador favorito.

"Hidratar la piel antes de partir con el maquillaje de hoy. Raúl Flores, estoy trabajando para ti", escribió sobre un video donde se pone una mascarilla facial.

En la imagen se aprecia que eligió la Nourishing & Soothing Face Mask de Sephora Collection con extracto de coco.

El producto está diseñado para nutrir y calmar la piel, y así evitar que se corte la base del maquillaje, entre otras bondades. Solo necesita 10 minutos para accionar.

Instagram @k3lcalderon

