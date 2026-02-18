"No puedo esperar por su show...": El encuentro de Kel Calderón con querida banda pop que estuvo en Viña 2025

18 feb. 2026 - 08:35 hrs.

Kel Calderón vivió un importante momento, ya que tuvo la inesperada oportunidad de entrevistar a la agrupación colombiana Morat.

Esta banda fue una de las que estuvo presente en el Festival de Viña del Mar 2025, donde se lucieron con un repertorio de canciones que toda la Quinta Vergara supo corear, sentir y llorar.

A casi un año de dicha presentación, los colombianos confirmaron su presencia una vez más en nuestro país, por lo que Kel tuvo la oportunidad de estar cerca y hablar con ellos.

Kel Calderón y su encuentro con Morat

Y es que en sus historias de Instagram, la hija de Raquel Argandoña subió fotografías donde se mostraba emocionada porque Morat volverá al país con su show y ella tuvo la oportunidad de entrevistarlos.

Kel se trasladó hasta el Sky Costanera donde se encontró con los artistas colombianos, a los que entrevistó y preguntó todo lo que tenía en mente.

"Tuve el honor de entrevistarlos hoy y mi @mfinsta (editor), ya está editando el material para que puedan ser parte de la conversación. Son amorosísimos, además de megatalentosos. No puedo esperar para ver su show en unos meses más", escribió Kel.

