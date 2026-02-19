Logo Mega

"Si ella fue capaz...": Yamila Reyna lanza potente frase reflexiva en medio de su quiebre con Américo

  • Por Matías Rivera
Ya ha pasado una semana desde que la gran polémica entre Yamila Reyna y Américo hizo eco en los portales de espectáculos, dando a entender que la pareja había tomado la decisión de separarse.

Aunque en un principio no se supo mucho, rápidamente se comenzó a difundir la información de una discusión que tuvo la pareja tras ser parte de un festival, lo que desencadenó en hechos de violencia que ahora tienen al cantante con una denuncia. 

Desde aquel entonces, Yamila Reyna ha dado muy pocas declaraciones al respecto de su situación, pero este jueves lanzó una potente frase. 

Yamila Reyna lanza potente frase

Precisamente, la argentina ocupó sus redes sociales para subir la foto de una de sus tantas plantas y escribió: "si ella fue capaz de renacer, yo también lo haré".

Esta frase se puede tomar como una clara alusión al momento que está pasando en su vida, donde ha tomado la decisión de pausar su vida profesional para procesar bien todo lo que está pasando con ella y los procesos judiciales. 

Yamila Reyna
Instagram

Cabe destacar que Américo siguió con sus presentaciones, hecho por el que se le criticó bastante, aunque él salió a contestar los dichos negativos. 

