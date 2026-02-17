"Entre tanta cosa que he leído...": Américo responde a críticas por seguir con shows tras conflicto con Yamila

17 feb. 2026 - 11:00 hrs.

El quiebre amoroso entre Yamila Reyna y Américo ha desatado una serie de reacciones en el público, enfocándose principalmente en el cantante de cumbia, quien es señalado como el causante de esta polémica separación.

Y es que según varios trascendidos, la disputa entre ambos nació después de las acciones de Américo, quien habría cometido excesos, terminando en la separación con Yamila y una denuncia por violencia intrafamiliar en su contra.

No obstante, lo que tomó por sorpresa a muchos es que el cantante siguió con sus conciertos tanto en Chile como en el extranjero tras la polémica, lo que generó muchos comentarios negativos en sus redes sociales.

Américo responde a quienes lo critican

Precisamente, el artista se ha dedicado a seguir posteando sobre sus presentaciones en el exterior, por lo que ha sido criticado bastante.

Esto lo llevó a postear una selfie acostado en su cama y afirmó que agendó tres conciertos más que dará "con el corazón en la mano", y luego envió un mensaje a quienes lo cuestionan.

"Entre tanta cosa que he leído... 'Y ahí está haciendo sus cosas y no le pasa nada'. En dos días, cuatro aviones, cuatro países, dos noches sin dormir, el corazón y el cuerpo lleno de emociones y sensaciones. Eso se llama cumplir-se... Mientras me pasa de todo", cerró.

Instagram

