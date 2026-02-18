Grace Lazcano y Fernanda Pinilla se convierten en madres por primera vez: Nació su hija Elena

18 feb. 2026 - 18:00 hrs.

La periodista Grace Lazcano y la futbolista Fernanda Pinilla dieron a conocer, a través de redes sociales, que se convirtieron en madres por primera vez.

La pareja ocupó sus plataformas para realizar una publicación compartida en la que dieron a conocer que Elena, como nombraron a su pequeña hija, llegó a su familia tras nacer este martes 17 de febrero.

Grace Lazcano y Fernanda Pinilla son madres

"Bienvenida a la bandita, Elena. Desbordando amor", escribió la seleccionada nacional, añadiendo una fotografía del momento en el que se ven las tres juntas, luego de que Grace diera a luz.

La pareja está viviendo actualmente en León, en el estado de Guanajuato, México, donde Pinilla está desarrollando actualmente su carrera futbolística.

Según consignó ADN, en entrevistas pasadas Lazcano había mencionado que en el estado donde ellas viven, para que sean reconocidas las dos como madres, se debe presentar un recurso judicial específico.

Cabe destacar que una vez que la futbolista y la periodista hicieron público el nacimiento, distintas figuras del espectáculo como Princesa Alba, Francisca Crovetto, Natalia Valdebenito y Rafa Olarra, entregaron sus felicitaciones a la pareja.

