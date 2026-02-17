"Mi mejor regalo": Emilia Dides captura en una postal la dulce escena de su hija con alguien muy especial

17 feb. 2026 - 13:30 hrs.

Desde el nacimiento de su hija Mía Ignacia, la vida de Emilia Dides ha estado llena de emociones y de mucho amor, tal y como lo ha expresado la cantante en sus redes sociales.

La exreina de belleza y su pareja, Sammis Reyes, le dieron la bienvenida el 30 de enero pasado a su bebé, quien protagonizó una emotiva postal con un miembro de la familia muy importante para Emilia, su abuela.

La conmovedora postal de la hija y la abuela de Emilia Dides

"Mi mejor regalo, ver a mi abuela con mi hija", escribió Emilia Dides en una historia de Instagram, con una fotografía en la que la abuelita de la modelo sostiene en sus brazos a su bisnieta, mientras la mira sonriente y con dulzura.

Instagram @emiliadides

Un corazón púrpura acompaña el texto, como muestra de ese amor al que se refiere la influencer en esta etapa de maternidad.

No es la primera vez que la Miss Chile Universo 2024 expresa su cariño y admiración hacia su abuelita. Poco después de coronarse como la reina nacional de belleza, tuvo un emotivo encuentro con ella, como se aprecia en un video publicado en redes sociales.

Todo sobre Emilia Dides