"Bienvenida Alma": Así fue el recibimiento que tuvo Vanesa Borghi en su hogar tras dar a luz

El pasado sábado 14 de febrero, Vanesa Borghi dio a conocer a través de redes sociales que hace unos días se había convertido en madre de la pequeña Alma.

En su posteo indicaba que su guagua había nacido el miércoles 11 de febrero, siendo acompañada por sus familiares y su pareja en toda esta experiencia.

Además, posteriormente, la modelo argentina compartió el momento en que le presentó la bebé a Teo, su primer hijo con Carlos Garcés.

Así fue el recibimiento de Vanesa Borghi

Ahora, a través de historias en su cuenta de Instagram, la influencer demostró cómo su pareja tenía decorada la casa para recibirla a ella y a la pequeña Alma.

En este video se puede ver que había unas letras grandes, doradas, que formaban la frase "Bienvenida Alma", mientras que Teo se veía muy feliz por estar cerca de su madre otra vez.

Esto no se quedó solo ahí, ya que también se pudo apreciar cómo la familia se reúne, pero esta vez con una integrante más.

