"Teo conoció a su hermanita": Vanesa Borghi publica emotivo video del primer encuentro de sus hijos

El sábado 14 de febrero Vanesa Borghi dio a conocer que dio a luz a su hija Alma, celebrando con todo en redes sociales.

"En el Día del Amor queremos compartir lo más preciado que tenemos, nuestra familia. Estamos felices de que todo salió bien y nuestra gordita ya está junto a nosotros. Llegó a completar nuestro hogar. El día 11 de febrero a última hora nació nuestra pequeña que llegó a iluminar aún más la vida de cada uno de nosotros", escribió Vanesa este fin de semana.

La bebé fue nombrada como Alma y ahora llegó el momento en el que tenía que conocer a su hermano Teo, algo que quedó registrado para que Vanesa lo compartiera con sus seguidores.

Vanesa Borghi comparte el primer encuentro de sus hijos

"Teo conoció a su hermanita", escribió Borghi en el video, donde se puede ver cómo el hijo mayor de Vanesa está en los brazos de su madre, quien lo acerca a la cuna en la que se encuentra Alma, estirando la mano para tocar a su hermanita.

Más adelante, está sentado en un sillón y es su padre, Carlos Garcés, quien acerca a Alma, Vanesa la sostiene en sus brazos, y una vez más él la comienza a mirar.

Sin embargo, en esta ocasión sigue los pasos de su padre y le da un besito en la cabeza a su hermana, desatando la ternura en los comentarios.

