"¿Así que con Pedro Pascal?": Lucila Vit reacciona a supuesto vínculo entre Rafa Olarra y famoso actor chileno

  • Por Matías Rivera
'¿Así que con Pedro Pascal?': Lucila Vit reacciona a supuesto vínculo entre Rafa Olarra y famoso actor chileno

La modelo argentina Lucila Vit reaccionó en sus redes sociales al supuesto romance que tendría Pedro Pascal con Rafael Olarra, según un medio estadounidense. 

Y es que TMZ, reconocido portal de espectáculos, subió una noticia por unas fotos en las que se veía a Pedro Pascal caminando por las calles de Nueva York acompañado y abrazado de Rafael Olarra, un empresario de hoteles argentino. 

Sin embargo, el medio norteamericano no realizó esta distinción y además afirmó que se trataba del exfutbolista nacional que está casado con Lucila Vit

La divertida reacción de Lucila Vit

Ahora la influencer trasandina compartió una publicación de BioBioChile en que se habla de esta inesperada confusión que tuvo TMZ. 

Al igual que muchos, Lucila se tomó la situación con bastante humor y escribió: "Me despierto enterándome que soy tendencia por esta noticia... ¿Así que con Pedro Pascal? Te perdono...", mientras añadía varios emojis de risa. 

Lucila Vit
Instagram

La situación no se quedó solo ahí, ya que Olarra, quien previamente también había subido la noticia y dicho que ahora se iba a Hollywood, contestó la historia de su esposa y afirmó que eran "felices los 3".

Rafael Olarra
Instagram

