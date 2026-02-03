"Casi muero": El complejo desafío de redes sociales que hizo Lucila Vit con su familia

03 feb. 2026 - 14:50 hrs.

Lucila Vit es una de las modelos argentinas que más logró calar en la televisión chilena, llegando a quedarse a vivir en territorio nacional y luego formando familia.

Sin embargo, la trasandina no olvida sus raíces y tampoco a su familia al otro lado de la cordillera, por lo que cada cierto tiempo comparte vacaciones con sus hermanos, quienes son parte fundamental de su vida.

Por lo mismo, en cada oportunidad que tiene, Lucila aprovecha de pasar tiempo de calidad con sus familiares y compartir uno que otro "desafío" de redes sociales, aunque siempre ligado al deporte.

El desafío de Lucila Vit y su familia

Precisamente, la pareja de Rafael Olarra subió un particular "desafío" de redes sociales en el que se puede escuchar de fondo la reciente canción "ALO" de los cantantes chilenos Sinaka y Katteyes.

En este desafío, Agustín, hermano de Lucila, está recostado sobre la playa y en sus pies flectados se sostiene Guillermina, sobrina de Vit.

La "guinda de la torta" la pone Lucila, quien se apoya en los hombros de su hermano, mientras su sobrina sostiene sus piernas, formando así una compleja estructura humana, donde además levanta una de sus piernas.

"Casi muero", escribió Agustín, mientras que Guillermina aseguró que el desafío había estado genial.

Todo sobre Celebridades chilenas