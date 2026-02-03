"Le hacía una psicológica terrible": Mateucci revela nuevos detalles de relación de Valdivia y Dany Aránguiz

03 feb. 2026 - 16:30 hrs.

En el capítulo de este martes de La Hora de Jugar, Tita Ureta logró convencer a Luis Mateucci para tener un contacto telefónico y hablar sobre la polémica que involucra a Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz, su expareja.

Y es que en El Internado, Luis Mateucci contó a Berta Lasala que el exfutbolista nacional estuvo con tres mujeres al mismo tiempo, y estas eran: Daniela Aránguiz, Maite Orsini y Cony Capelli.

Luis Mateucci habla de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

Ante esto, Tita preguntó a Mateucci por qué había lanzado estas declaraciones, a lo que él respondió: "De sapo no más, de bocón, para qué me hacen hablar si saben cómo soy".

"O sea, en realidad es la verdad, yo el otro día cuándo lo veía digo: 'Pa' qué mier... hablé, boludo', pero es la verdad también. Las cosas como son, o sea, no hay una mentira, es más, creo que fui hasta bastante piola cómo lo conté", dijo Mateucci.

Enseguida, Tita consultó al argentino si en este cuarteto amoroso no estaba incluido él como un quinto involucrado, por lo que Mateucci fue certero en su respuesta. "Y sí, yo estaba también... Por eso te digo que a mí nadie me lo contó, sino no lo podría contar en primera persona. Yo estaba con la Daniela cuando se fue para el matrimonio en Argentina cuando, supuestamente, se fue en un avión sola, invitada también, porque en realidad era el casamiento de un futbolista", expresó.

"No me acuerdo quién era el futbolista, pero había jugado con el 'Mago' y, supuestamente, la Daniela también era amiga de su mujer, entonces también la invitaron a ella y no sé qué huev... Conclusión, que el hue... siempre al arco y el otro de diez", comentó Luis.

Asimismo, declaró que él se toma todo con humor y defiende a Daniela Aránguiz. "Yo como la estaba conociendo a ella, estaba con ella, las cosas como son... Me lo tomé con humor y lo cuento como defendiéndola a ella porque (Valdivia) le hacía una psicológica terrible (a Aránguiz), y lo que te digo, podría contar cosas que vi de los propios mensajes porque ya, en un momento, no le creía mucho y me tenía que mostrar los mensajes", confesó.

