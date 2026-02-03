"Qué chuch... lo iguales": La hilarante imitación de Leo Méndez a Steffi que desató risas en redes

03 feb. 2026 - 17:20 hrs.

La conexión y buena onda que existe entre Steffi y Leo Méndez es innegable. Con el pasar de los años, los hermanos se han hecho cada vez más inseparables, apoyándose el uno al otro en los momentos más difíciles y también en sus jugarretas.

Lo último quedó demostrado en el hilarante momento que compartieron en sus redes sociales, donde el hijo de DJ Méndez imitó sin tapujos a su hermana.

Leo Méndez imita a Steffie Méndez

En sus historias, Steffi Méndez compartió un video donde aparece Leo utilizando una peluca negra y maquillaje, haciendo clara alusión a la mayor del clan.

De fondo se escuchan las risas de ambos ante la divertida imitación del influencer, quien estaba tan metido en el personaje que hizo a más de alguno confundirlos.

Así lo aseguró la propia Steffi en otro video, donde dijo que recibió una serie de comentarios por parte de sus seguidores que quedaron sorprendidos por el gran parecido.

"Me están llegando muchos DM diciendo como 'qué chuch… lo iguales'", reconoció entre risas.

Posteriormente, la joven indicó que su hermano "se maquilló igual que yo, se tomó el pelo igual que yo y gesticula con las manos igual que yo. Es la idea, pero aparte igual nos parecemos".

