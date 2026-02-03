Vanesa Borghi luce su pancita de 37 semanas con un ceñido look y desafía a su fans: "Quiero ver quién acierta"

03 feb. 2026 - 14:00 hrs.

Vanesa Borghi se encuentra de regreso en Santiago y extrañando el sur del país, donde disfrutó de unas vacaciones en la playa junto a su pareja, Carlos Garcés, y su pequeño hijo, Teo.

La modelo y presentadora argentina contó a sus seguidores en Instagram que aprovechó su tiempo de descanso para vislumbrar los cambios que le esperan este año 2026, donde el más importante es la llegada de su hija Alma.

¿Cuándo nace la bebé de Vanesa Borghi?

En una nueva publicación, Vanesa Borghi compartió un video donde se la ve modelar un ceñido vestido color ocre, de hombros caídos, confeccionado en una tela elástica que logra resaltar su guatita de embarazada.

A la influencer le falta muy poco para dar a luz, tal y como lo dijo en su publicación, donde desafió a sus seguidores a calcular qué día nace su guagua.

"¡Semana 37! ¡Ya no queda nada! Video improvisado por una amiga que quedó tan lindo, que decidí subirlo como reel. ¡Pongan fecha! ¿Cuándo nacerá Alma? ¡Quiero ver quién acierta! Prometo regalo", escribió.

Su comunidad dejó en la caja de comentarios varias predicciones, donde muchos coincidieron que podría ser en el Día de San Valentín. "Ya queremos conocer a Alma. 14 de febrero, Día del Amor"; "Alma nacerá el día en que el mundo celebra el amor", dijeron.

"Bella, yo pienso que puede ser para el 2 de Marzo"; "20 de Febrero. Estás preciosa, Vane. Ya queremos verlas"; "Mi bebé se llama Alma, creo que nacerá el 12 de febrero", predijeron otros.

