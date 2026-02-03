"Cómo amo la maternidad": Rocío Toscano comparte importante registro de su embarazo

03 feb. 2026 - 15:40 hrs.

Rocío Toscano está emocionada durante el embarazo de su tercer hijo, el primero que tendrá con su pareja actual, el futbolista Agustín Ambiado.

A sus 32 años, la actriz nacida en Argentina es madre de los mellizos Alma Rocío y Luca Santino; ahora se siente ansiosa por la llegada del nuevo integrante del clan familiar.

La artista compartió con sus seguidores un breve video de su visita a un centro médico donde le realizaron una ecografía, una imagen que evidencia el crecimiento del esperado bebé.

La emoción de Rocío Toscano durante su embarazo

En este post, la artista expresó y dejó bien en claro lo importante que es para ella ser madre.

"Falta un siglo para verte, (6 de marzo) una eternidad", escribió al inicio de su publicación. "No para de moverse este bebé hermoso, cada vez con más fuerza", continuó.

"Hijo de deportista y una cletera emperdernida, jeje. ¡Cómo amo la maternidad, me enseña tanto! Te esperamos ansiosos los 4, para que te sumes a la aventura", concluyó.

Su mensaje contagió de alegría a sus seguidores, quienes reaccionaron con empatía. "Qué emocionantes esos momentos, disfrútalos mucho"; "Me alegro tanto que estés viviendo esta etapa llena de amor"; dijeron.

