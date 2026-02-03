Una pareja enamorada: Las románticas postales al atardecer de Coté López y Lucas Lama

03 feb. 2026 - 13:10 hrs.

Coté López ha demostrado en más de una ocasión que el amor que siente por Lucas Lama von der Forst es real y cada vez que puede lo deja en evidencia.

Asimismo, el joven de 28 años no se queda atrás y aprovecha cada instancia para estar con la empresaria, ya sea compartiendo con su familia o apoyándola en distintos proyectos.

Por lo mismo, no es extraño que en medio de todo el caos y actividad entre reuniones y más, la pareja se tome un tiempo para descansar justo al atardecer .

La romántica postal de Coté López y Lucas Lama

Precisamente, a través de historias de Instagram, Coté López compartió una fotografía donde se pueden ver sus piernas, así como las de Lucas, mientras están recostados sobre el césped de un campo de golf.

Instagram

Enseguida, subió un video del atardecer que estaban viendo juntos en esta romántica cita y escribió: "Amo", sumando un emoji de corazón, dejando más que claro que está demasiado enamorada.

Cabe destacar que tanto Coté López como Lucas Lama están invitados a la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 el próximo viernes 20 de febrero, por lo que se espera bastante de esta pareja que desfilará por primera vez junta en la alfombra roja del Sporting Club.

