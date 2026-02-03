"Era ella...": Gonzalo Valenzuela muestra quién es la "rubia" con la que aseguran habría engañado a Kika Silva

03 feb. 2026 - 10:40 hrs.

Hace unos días, Kika Silva confirmó el fin de su matrimonio con Gonzalo Valenzuela, luego de más de un año casados, afirmando que el proceso de separación fue con "cariño y respeto".

Sin embargo, luego surgieron rumores de que la relación había llegado a su final por una supuesta infidelidad del actor nacional.

Y es que Adriana Barrientos aseguró que Kika vio a Valenzuela paseando por Zapallar con una "rubia", lo que habría desatado un conflicto en la pareja y su posterior rompimiento.

Lejos de dejar que la noticia creciera, fue el propio Gonzalo quien salió a desmentir dicha información e incluso decidió mostrar quién era la supuesta "rubia" de la que hablaron en los portales de espectáculos.

Gonzalo Valenzuela muestra a la "rubia"

"Esta lo aclaro por respeto a Kika", partió diciendo en una publicación de Instagram, y luego escribió que "el día de mi cumpleaños. Me vieron caminando y comiendo con una rubia PRECIOSA... Seguramente nos vieron porque nos sentamos afuera, en la terraza del restaurante".

Enseguida afirmó y cerró su mensaje diciendo que "era ella... la de la última foto. Gracias", pasando a mostrar una serie de capturas de pantalla de la noticia sobre su supuesta infidelidad y, finalmente, evidenciando que la "rubia" no era nadie más que la misma Kika Silva.

"Era la Kika, para las que le cuesta entender", escribió una de sus seguidoras, ya que muchas personas quedaron confundidas con el mensaje de Valenzuela y pensaron que estaba siendo irónico.

