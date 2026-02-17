¿Pedro Pascal y Rafael Olarra? Medio estadounidense se confunde y vincula al actor con el exfutbolista

17 feb. 2026 - 11:50 hrs.

En un giro de eventos que nadie vio venir, el popular medio estadounidense de espectáculos TMZ vinculó erróneamente a Pedro Pascal con Rafael Olarra.

¿Cómo sucedió? El portal publicó algunas imágenes de Pascal caminando por Nueva York y a su lado había un hombre al que abrazaba y al que identificaron como Rafael Olarra, el exfutbolista chileno.

"Los dos se veían elegantes mientras recorrían el Lower East Side, aprovechando de hacer un poco de turismo antes de su comida", escribieron en la nota que subieron a su sitio web.

TMZ vincula a Pedro Pascal y Rafael Olarra

"Pedro iba súper abrigado... con un hoodie, una chaqueta de mezclilla y un cardigan grueso para protegerse de las temperaturas heladas", describieron, y luego agregaron que "mientras tanto, Rafa parecía bastante más cómodo con el clima invernal... el exfutbolista chileno optó por un look más casual, con un abrigo tipo peacoat sobre un sweater gris de cuello redondo".

Pedro Pascal and Rafael Olarra were spotted linking arms in New York over the weekend ? https://t.co/CwxoFeUitm pic.twitter.com/FEe0hz6g7q — TMZ (@TMZ) February 16, 2026

En la red social X hicieron notar inmediatamente el error y recalcaron que, efectivamente, se trataba de Rafael Olarra, pero no el exdeportista nacional.

El Rafael Olarra que estaría saliendo con Pascal es un empresario argentino y director creativo de Faena, una premiada cadena de hoteles de lujo, además de ser conocido por haber sido la pareja del actor Luke Evans.

