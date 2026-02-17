Las espectaculares fotos de Cata Vallejos en dunas con profunda reflexión: "A veces tienes que tocar fondo..."

17 feb. 2026 - 17:30 hrs.

Catalina Vallejos sigue trabajando en una mejor versión de sí misma, explorando su interior para reencontrarse con su propia escencia.

La modelo regresó a Santiago tras vivir un año en Buenos Aires con el futbolista Pablo Galdames, con quien sostuvo una relación. Esta nueva etapa inició a finales de 2025 y la ha llevado a vivir primero con sus padres, y luego sola con su perrito Kobe en un nuevo departamento.

La reflexión de Cata Vallejos

Mientras pasa por esta transición, la influencer no deja de lado sus viajes, paseos y compromisos laborales. El fin de semana dijo en sus historias que se encontraba en Concón, donde ahora publica una sesión de fotografías junto a unas reflexivas palabras.

"Hace mucho tengo ganas de explorar esta parte de mí. Más atrevida, más fuerte, más yo", escribió. Luego prometió subir la sesión en un post y lo cumplió, junto a un extenso mensaje.

"No todas las batallas se ven, pero todas te cambian. Si supiéramos el poder que traen los nuevos comienzos, no tendríamos miedo jamás de empezar de nuevo", empezó diciendo.

"Los cambios suelen venir acompañados de dudas e incertidumbre, pero, ¿qué pasa si en el trayecto descubres que esta versión de ti que ahora estás explorando te gusta más que tu versión pasada?", escribió luego.

"Cada error me enseñó y cada golpe me levantó. A veces tienes que tocar fondo para descubrir tu verdadera fuerza", finalizó. No solo sus palabras, también las espectaculares postales cautivaron a sus seguidores.

Cata Vallejos posó sobre las dunas de Concón, vestida con un body negro satinado de diseño asimétrico cut out, que lució con unas sandalias negras de tacón alto y detalles metalizados.

"¡Basta! Al Miss Universo esta mujer, por favor"; "¡Qué estupenda!"; "Tienes una luz propia, una mezcla de fuerza y autenticidad", se lee entre muchos otros comentarios de los internautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cata Vallejos (@catavallejos)

