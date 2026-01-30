La íntima reflexión de Catalina Vallejos: "Todo tiene un propósito perfecto"
La modelo Catalina Vallejos, a semanas de haber hecho público su quiebre con el futbolista Pablo Galdames, comparte una esperanzadora reflexión.
"A veces sentimos que los días se repiten y que avanzamos en piloto automático, como si nada estuviera pasando. Pero no es verdad", escribe a través de sus historias de Instagram.
"No importa cómo haya sido el día de ayer... Lo que realmente cuenta es cómo decides vivir el presente: con esperanza, gratitud y la seguridad de que todo tiene un propósito perfecto", terminó reflexionando la influencer.
Su regreso a Chile
Vallejos hace un par de semanas comentó que volvió a Chile en noviembre del 2025, tras el quiebre de su relación, que está comenzando de cero en su nuevo departamento en Las Condes; además, se ha reencontrado con amistades y familia.
"Estoy bien, tranquila. Mi corazón está en paz. Estoy en una etapa nueva y feliz de estar de vuelta", expresó hace algunos días en una entrevista a LUN.
