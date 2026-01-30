Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

La íntima reflexión de Catalina Vallejos: "Todo tiene un propósito perfecto"

  • Por Catalina Espinoza
La íntima reflexión de Catalina Vallejos: 'Todo tiene un propósito perfecto' Instagram

La modelo Catalina Vallejos, a semanas de haber hecho público su quiebre con el futbolista Pablo Galdames, comparte una esperanzadora reflexión. 

"A veces sentimos que los días se repiten y que avanzamos en piloto automático, como si nada estuviera pasando. Pero no es verdad", escribe a través de sus historias de Instagram. 

Lo más visto de Entretenimiento

"No importa cómo haya sido el día de ayer... Lo que realmente cuenta es cómo decides vivir el presente: con esperanza, gratitud y la seguridad de que todo tiene un propósito perfecto", terminó reflexionando la influencer. 

historia cata vallejos
Instagram
Ir a la siguiente nota

Su regreso a Chile

Vallejos hace un par de semanas comentó que volvió a Chile en noviembre del 2025, tras el quiebre de su relación, que está comenzando de cero en su nuevo departamento en Las Condes; además, se ha reencontrado con amistades y familia. 

"Estoy bien, tranquila. Mi corazón está en paz. Estoy en una etapa nueva y feliz de estar de vuelta", expresó hace algunos días en una entrevista a LUN.

Todo sobre Catalina Vallejos

Leer más de

Minuto a minuto