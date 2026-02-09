"¿Me conoces para decir eso?": El feroz descargo de Cata Vallejos tras polémica acusación

09 feb. 2026 - 13:15 hrs.

La influencer Catalina Vallejos, no aguantó los cuestionamientos de un seguido y respondió con todo a través de un comentario de Instagram.

Luego de que su amiga, la actual Miss Chile, Inna Moll, la postulara como candidata ideal, fue consultada sobre la posibilidad de entrar al concurso de belleza. "Es que es mi amiga, ¿cómo no va a decir eso?", expresó la modelo.

"No lo sé todavía, es algo que sigo pensando... No lo he conversado con nadie de hecho, de la organización. Lo he conversado con mi almohada, con mis amigos, con mi familia", explicó. Además, reconoció que el tema no ha sido de su prioridad estos días, ya que hace un par de meses llegó a Chile tras el quiebre de su relación con Pablo Galdames.

El comentario que molestó a Cata Vallejos

Las reacciones a esta entrevista fueron negativas, ya que la mayoría de comentarios era en contra de la postulación de la modelo.

Pero el comentario que desató su ira fue el de un seguidor que dijo: "No debería, es dama de compañía y muy ignorante". Vallejos rápidamente respondió: "¿Me conoces para decir eso?, ¿De dónde sacas tanta información falsa? No lo soy, y nunca lo seré (para tu tranquilidad)".



