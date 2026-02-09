Logo Mega

"Me lo lloré todo": El angustiante momento que vivió Valeria Ortega junto a su hijo en Inglaterra

  • Por Catalina Espinoza
Instagram

Un verdadero susto vivió la periodista, Valeria Ortega, luego de que su hijo mayor, Oliver de 5 años, sufriera un accidente mientras regresaban del colegio en Inglaterra. 

Según relató a LUN la exintegrante de "Calle 7", el accidente se produjo cuando Oliver se desplazaba en scooter por la vereda, en un trayecto que realiza diario. En ese momento, un automóvil que iba en reversa desde un domicilio no logró verlo y lo impactó.

vale ortega
Instagram @vale_ortega

El susto de Valeria Ortega

Pese a lo alarmante del hecho, Ortega explicó que su hijo no presentó lesiones graves y fue atendido en urgencias. "Lo tiró lejos, por suerte andaba con casco. No se hizo ninguna lesión y fue a emergencia después. Está súper bien", señaló. 

Más allá del impacto físico, la periodista reconoció que el momento estuvo marcado por el shock y la confusión. Con el paso de las horas, Ortega reconoció que el peso emocional llegó con fuerza: "Cuando terminó todo y volvimos a casa, colapsé, me lo lloré todo, no podía parar".

