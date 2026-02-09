La sincera reflexión de Maly Jorquiera sobre la maternidad: "Si tu hijo te cae mal, es tu culpa"

09 feb. 2026 - 15:20 hrs.

La actriz y comediante Maly Jorquiera reflexionó y conversó con sinceridad sobre lo que significa criar a un hijo y las responsabilidades que eso conlleva en el podcast de Natalia Vidal, "Ojo y vanguardia".

Jorquiera quien es madre de Lucas, fruto de su relación con el comediante Sergio Freire, de quien se separó el año 2024, lanzó una frase directa: "Si tu hijo te cae mal, es tu culpa. Si tu hijo es desordenado, es tu culpa. ¡Sorry!", dando a entender que las actitudes de los niños son responsabilidad de sus padres.

La reflexión de Maly Jorquiera

La actriz agregó que, "Como luz de esperanza", no hay que seguir lamentándose por heridas que dejaron los padres, hay que avanzar para enfocarse en la crianza hoy.

Maly también habló sobre comentarios comunes como “Mi hijo no come bien”, para ella, enseñar hábitos como ese también forma parte de la responsabilidad de los padres. Recalcó que, aunque en muchos casos las personas están ocupadas con sus trabajos o batallando para llegar a fin de mes, la crianza ideal implica dedicar tiempo de calidad al hijo que trajiste al mundo.

“Porque son una hoja en blanco que nosotros hacemos, cada trazo: el niño te cree todo”, concluyó Jorquiera.

