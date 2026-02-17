El regreso de Daniel Fuenzalida a un significativo lugar más de un año después: "No me atrevía"

17 feb. 2026 - 16:30 hrs.

Daniel Fuenzalida vivió un día diferente, en el que reconectó con sus raíces y se encontró con apreciadas personas de su pasado, pero también recordó a dos seres queridos que ya no están, sus padres.

El "ex Huevo" relató que por cosas del destino, tuvo un inesperado día libre de trabajo y terminó visitando un lugar que le generó una ola de emociones. Al final de su experiencia, entendió por qué fue a parar allí.

La visita de Daniel Fuenzalida a la casa de sus padres

Daniel Fuenzalida publicó en Instagram un carrusel de fotografías donde se lo ve posar junto a viejos amigos en el lugar que lo vio crecer. "No sé cómo llegué a mi barrio (San Eugenio) y terminé en la casa de mis papás", escribió en su post.

"Hace más de un año que no venía. No me atrevía. Bueno, por algo pasan las cosas. Pasado mañana se cumplen 5 años de la partida de mi mamá. Después caché y entendí todo cuando vi la fecha", dijo el animador.

Más tarde, Fuenzalida compartió en sus historias un video de un breve recorrido por su casa paterna, un espacio acogedor que, según dijo, está igual que la última vez que lo visitó. "Solo no están ellos", expresó

"Es lindo volver al barrio y volver a conectar las raíces... emociona", dijo para cerrar su publicación, donde aparece en distintas locaciones del barrio, entre sonrisas y abrazos a sus amigos.

Vale recordar que en febrero de 2021 falleció la madre de Daniel, María Teresa Ferdinand, a causa del Covid. En septiembre de 2023 murió su padre, Patricio Fuenzalida, tras sufrir un infarto.

