El "Kiwi" se sometió a operación por dolor en una de sus extremidades: Espera para volver al quirófano

17 feb. 2026 - 09:30 hrs.

Arturo Walden, mejor conocido como el "Kiwi" en el mundo del espectáculo, reveló que se tuvo que someter a una dolorosa operación de rodilla.

Y es que el recordado notero de los 90 y principios de los 2000 conversó con el diario Las Últimas Noticias, entrevista en la que confesó que el pasado jueves 12 de febrero se sometió a una operación en su rodilla derecha a raíz de una artrosis.

El también panelista explicó que tuvo que acudir al Hospital de La Florida por los constantes dolores en su rodilla, ya que las sesiones de quiropraxia ya no hacían efecto.

El "Kiwi" tuvo que ser operado de su rodilla

El "Kiwi" comentó que después del 18 de septiembre pasado, los dolores en la rodilla derecha eran insoportables, por lo que comenzó a inclinar todo su peso en la rodilla izquierda, la que también empezó a presentar malestares.

Esto lo llevó a la Clínica Indisa donde le comunicaron que el Estado tiene un plan llamado SAP (Sistema de Acceso Priorizado) que permite a estos recintos privados operar a personas con Fonasa con el fin de descongestionar las listas de espera.

"Si me operaba por Fonasa, aquí en la clínica, me salía como siete millones de pesos cada rodilla. Y por este plan pagué $800.000 pesos. O sea, me salía la operación $1.400.000 pesos, pero Fonasa me cubre $600.000 pesos. No mucha gente sabe de este programa", recalcó.

Dicho esto, aclaró que "me operaron el jueves a la tarde y el viernes en la mañana ya empecé a caminar con el kinesiólogo y con ayuda de un bastón. De a poquito. Y hay que pisar con el pie", y agregó que ahora debe esperar el paso de los meses para operar su rodilla izquierda.

