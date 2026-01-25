Impactante cambio: La Carlita de TikTok muestra cómo quedó a casi un mes de someterse a cirugía estética

25 en. 2026 - 17:38 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Carla Inostroza, más conocida como La Carlita de TikTok, mostró el impactante cambio de su cuerpo luego de realizarse operación estética.

Recordemos que la creadora de contenido se sometió a esta intervención hace poco más de tres semanas y el antes y después ha dejado sorprendidos a sus seguidores.

Fue en Miami, Estados Unidos, donde la influencer se operó con un reconocido doctor: "Me hice una lipotransferencia al c..., y me hice una lipo en los brazos, porque tenía los brazos más guatones. Esto es algo que venía pensando hace mucho, mucho tiempo".

El antes y después de Carlita

A casi un mes de la cirugía, La Carlita evidenció a través de una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram cómo va el proceso de recuperación.

Según contó, la estudiante de ingeniería ha estado realizándose masajes en las partes que se intervino, con el objetivo de bajar la inflamación y la retención de líquidos que suele haber luego de las operaciones.

En la imagen se pudo ver su abdomen completamente plano y a la espera de seguir deshinchándose por la intervención.

Instagram

