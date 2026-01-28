La Carlita luce resultados de su cirugía con un enterito y se llena de elogios: "Antes era regia, ahora más"

28 en. 2026 - 08:30 hrs.

La Carlita de TikTok sigue actualizando a sus seguidores sobre los resultados de las cirugías estéticas que se realizó en una clínica de Miami hace menos de un mes.

A inicios de año, la influencer reveló que le practicaron una lipotransferencia del abdomen a los glúteos y una liposucción en los brazos. Ahora muestra con orgullo los resultados.

Elogios a La Carlita tres semanas después de sus cirugías estéticas

"Sigo inflamada, después del mes veré el resultado casi definitivo, pero es un proceso de tres meses. Ya mañana cumplo tres semanas", dijo Carla Inostroza en sus historias de Instagram.

"Según yo, mi proceso va súper, hasta ahora no tengo fibrosis ni bolitas. Tengo que tener mucho cuidado con la alimentación, pero ya se me ha hecho un hábito comer bien", comentó.

Poco antes, había publicado un video en el que, vestida con un enterito negro corto, modeló su nueva silueta. Las imágenes impactaron a sus seguidores, quienes llenaron de elogios la caja de comentarios.

"Antes era regia, ahora lo es más y se nota en su aura que está feliz"; "Te pasaste de hermosa"; "Demasiado regiaaaaa"; "¡Ahora todos los que le decían camión, soporten!"; "¡Estupenda, Carlita!", escribieron.

