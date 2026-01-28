"Date cuenta que estás manifestando": Lisandra Silva explica por qué dejó de escuchar cierto tipo de música
Lisandra Silva desde hace bastante tiempo ha señalado que cree mucho en las energías y en la manifestación de las palabras como tal.
Por lo mismo, no causó extrañeza que apareciera en sus redes sociales publicando un video en sus historias de Instagram, donde comentaba que no escuchaba cualquier tipo de música, ya que esta también manifestaría cosas.
"Hace muchísimo tiempo, pero mucho tiempo, que yo dejé de escuchar música que habla de enfado, de tristeza, de 'me abandonó o yo le di, ella me dio, yo se la metí'. ¿Por qué?", dijo en un comienzo.
"Porque la música es una manifestación energética que entra por los oídos, por los ojos, por la boca, por el corazón, por la vibración que emite a nivel visual", argumentó Silva.
Enseguida, añadió que "la música es impresionantemente efectiva, entonces las personas que escuchan dark music o música de que 'me abandonó, yo lo abandoné'. Mira tu vida, mira lo que está pasando en tu vida y date cuenta que estás manifestando todo lo que estás escuchando".Ir a la siguiente nota
Dicho esto, explicó que ella es una persona extremadamente sensible a todo lo que pasa a su alrededor o a todo lo que escucha.
Fue así como contó que una vez, en la calle, vio el video de una persona que era apuñalada por la espalda y "yo casi me desmayo en el medio de la calle, me tuvieron que recoger, me entraron a un local, me dieron agua (...) Entonces trato de evitar todo lo que sea extremo, sensible, a mí ser, a mí persona porque hay cosas que ya no puedo tolerar".