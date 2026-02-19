"Te caes y te vuelves a parar sola": Camila Andrade entrega potente mensaje motivacional para sus seguidoras

19 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Camila Andrade pasó un 2024 y 2025 muy complejos por las distintas polémicas en las que se vio envuelta, dejando así años de muchos recuerdos, pero la mayoría de ellos complicados.

Recordemos que en 2024 la modelo se vio envuelta en un polémico triángulo amoroso con Carla Jara y Francisco Kaminski, animador del que se enamoró cuando este estaba casado con la ex chica Mekano.

Luego de varios problemas, la relación pareció seguir estable, pero un lío económico con dineros prestados y solicitados por Kaminski arruinó a la pareja.

El mensaje motivacional de Camila Andrade

Con el paso de los meses y la llegada del 2026, Camila ha tomado una postura un poco más alejada de los reflectores, enfocada en sus proyectos personales y laborales.

A raíz de esto, envió un mensaje a todas las mujeres que estén pasando por situaciones complicadas en su vida, tal como lo estuvo ella alguna vez.

"Amiga, paso por aquí para reforzarte que después de la tormenta sale el sol, que no le debes nada a nadie, que te caes y te vuelves a parar sola, porque eres capaz de eso y de lo que te propongas en esta vida", expresó Andrade, motivando a sus seguidoras a salir adelante.

Instagram

