Euge Lemos regresa a Mega 2 con Dale Color para analizar cada look de la Gala y el Festival de Viña

19 feb. 2026 - 18:00 hrs.

La reconocida influencer de modas Eugenia Lemos regresa a la pantalla con una nueva edición de su exitoso pódcast Dale Color!, que estrenará su sexta temporada, la tercera emitida por Mega 2, en el marco de la cobertura especial desde Viña del Mar.

Desde el sábado 22 hasta el viernes 28 de febrero, el programa será parte de la programación diaria del canal, con capítulos estreno cada tarde a las 15:00 horas por Mega 2, acompañando una de las semanas más importantes del verano.

En Dale Color!, Eugenia Lemos ofrece un espacio dinámico y cercano donde la moda, el espectáculo y la cultura pop se cruzan con conversaciones íntimas y entretenidas junto a invitados del mundo artístico y social.

¿De qué trata la nueva temporada de Dale Color?

En esta sexta entrega, el pódcast pondrá el foco en todo lo que ocurre en Viña durante la semana festivalera: las tendencias que marcan pauta, los momentos más comentados y las historias que se viven dentro y fuera del escenario.

Con su sello fresco y espontáneo, Euge Lemos llevará a la audiencia a vivir cada jornada desde una mirada distinta, con entrevistas exclusivas, análisis de los looks más comentados y conversaciones con figuras que son protagonistas del evento.

La nueva temporada promete sorpresas, invitados especiales y toda la energía característica de Dale Color! en una semana imperdible.

¡No te pierdas la sexta temporada de Dale Color! desde el 22 al 28 de febrero a las 15:00 horas por Mega 2!

Todo sobre Mega 2