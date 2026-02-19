¿Con ganas de drama? Estas son las primeras imágenes de la nueva teleserie vertical de Mega

19 feb. 2026 - 16:30 hrs.

El Área Dramática de Mega siempre está a la vanguardia de lo que necesita el público, y por lo mismo es que presenta los MegaShorts, un nuevo formato de teleseries que llegará a revolucionar las plataformas digitales.

Y es que si eres de las personas que disfrutó de Pitucas sin Lucas, Verdades Ocultas, Isla Paraíso, Perdona Nuestros Pecados y un sinfín de producciones, estas nuevas teleseries que se transmitirán por las redes sociales de Mega se robarán toda tu atención.

Precisamente, en un mundo donde pasamos gran parte del día en el celular, los MegaShorts llegan para acompañarte en cualquier lado y en cualquier momento.

Estas son las primeras imágenes de la teleserie vertical

Como prueba de esto, Mega lanzó un spot promocional donde se pueden ver las primeras imágenes de la nueva teleserie vertical que tendrá el Área Dramática.

En esta se puede ver a Mario Horton y Juanita Ringeling juntos, mientras ella sostiene una bebé, al mismo tiempo que se puede apreciar el retorno a las teleseries de Antonia Santa María, quien se había alejado de estas producciones.

¿Misterios? ¿Amor? ¿Drama? Todo eso y más estará en MegaShorts, las nuevas teleseries verticales de Mega.

Mucho Gusto / MEGA

Todo sobre MegaShorts