La dedicatoria de Kel Calerón a su padre en su cumpleaños: "Te mereces lo mejor que el universo puede dar"

Kel Calderón suele manifestar en redes sociales su cercanía y gran conexión con su padre, Hernán Calderón, a quien dedicó unas amorosas palabras en su cumpleaños.

La influencer publicó algunas imágenes de la celebración entre amigos y familia en un restaurante, donde manifestó su admiración y afecto hacia el abogado.

Mensaje de Kel Calderón a su padre por su cumpleaños

Kel Calderón compartió en sus historias de Instagram un video en el que recorrió la concurrida mesa donde cenaron en honor a su padre. También subió un video del momento en que cantaron el cumpleaños y sopló las velas.

"Celebrando al mejor papá del planeta", escribió sobre una imagen donde Hernán Calderón levanta una copa para brindar por su nueva vuelta al sol.

La abogada y empresaria agregó una postal más emotiva, en la que abraza a su padre, ambos levemente sonrientes y con el cielo nocturno de fondo.

"Te mereces lo mejor que el universo puede dar. Gracias por ser el mejor papá del mundo. Te amo con todo mi corazón", escribió como dedicatoria.

