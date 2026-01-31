"Besada por el sol": El maquillaje veraniego con el que Kel Calderón conquista las costas mexicanas

31 en. 2026 - 17:00 hrs.

Por motivos laborales, Kel Calderón viajó a disfrutar de Ciudad de México. La influencer aprovechó su estadía para escaparse a Puerto Vallarta, donde lució su bronceado con un maquillaje bastante natural y radiante.

En su Instagram, Calderón reveló cómo es su rutina de maquillaje favorita para los días de playa y esos tres productos que son indispensables para lucir fresca bajo el sol: rubor, delineador de labios y un gloss.

El maquillaje de verano de Kel Calderón

Kel apostó por un "sunkissed makeup", un estilo que realza ese enrojecimiento natural de las mejillas que ocurre cuando se expone el rostro al sol. Para lograr este efecto, se aplicó primero rubor líquido y lo difuminó con una brocha.

Posteriormente, se delineó los labios con un lápiz en crema en un tono rojo ladrillo y aplicó un lipgloss para potenciar el brillo y la naturalidad de su look.

Para finalizar, añadió un poco más de rubor en cada pómulo y en la nariz para dar con ese estilo "besada por el sol", perfecto para lucir luminosa y veraniega en las costas mexicanas.

