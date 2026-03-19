Jorge Valdivia sorprende y presenta a periodista como su nueva pareja tras quiebre con Maite Orsini

19 mar. 2026 - 18:50 hrs.

Jorge Valdivia presentó a su nueva pareja tras su mediático quiebre con Maite Orsini.

El exfutbolista compartió por primera vez una fotografía con Priscilla "Titi" Armenakis, quien le robó su corazón.

Jorge Valdivia confirma su relación

El otrora jugador de Colo-Colo subió una historia en su cuenta de Instagram donde aparece celebrando el cumpleaños de ella en un restaurante.

La periodista sale sonriendo mientras sostiene un gran ramos de flores, en una romántica escena.

Instagram @jorgitovaldivia

Como era de esperarse, la publicación rápidamente se viralizó en Internet, donde usuarios y conocidos del "Mago" lo felicitaron.

Cabe destacar que en días previos, la periodista Cecilia Gutiérrez afirmó que Valdivia y Armenakis llevan poco más de tres meses saliendo y que, incluso, tubieron vacaciones en el sur del país con los hijos del campeón de América con La Roja.

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