Exparticipante de El Internado comparte tierno registro de revelación de género de su bebé

24 jun. 2026 - 21:00 hrs.

A través de redes sociales, Karina Jerez, más conocida como Kari Belén, y su pareja, Kian Rodríguez, compartieron registros de la tierna revelación de género de su primer bebé.

Hace solo unos días, la exparticipante de El Internado anunció que está en la dulce espera de su primogénito.

La revelación de género de Kari Belén

Ya con la noticia difundida a todos sus seres queridos y seguidores, la pareja subió un emotivo video donde revelaron el género de su guagua.

En las imágenes se ve a Kari junto a Kian frente a una estructura que simulaba ser un detonador de TNT.

Luego de un conteo, la pareja accionó el aparato y segundos más tarde saltó al aire un polvo azul.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por K A R I B E L É N (@karinabelenj)

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