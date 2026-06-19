Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Exparticipante de El Internado anunció que está esperando su primer hijo: 'Nuestro amor se desbordó' el internado/Instagram

Exparticipante de El Internado anunció que está esperando su primer hijo: "Nuestro amor se desbordó"

  • Por Fernanda Vielma

Por medio de sus redes sociales, una exparticipante de El Internado reveló que se encuentra esperando su primer hijo junto a su pareja.

Fue en su cuenta de Instagram que Karina Jerez, más conocida como Kari Belén, anunció la tierna noticia con fotos mostrando su pancita, en medio de un viaje con su pololo, Kian Rodríguez. 

Lo más visto de Entretenimiento

"Nuestro amor se desbordó y ahora somos tres. Nuestro mejor capítulo comienza ahora. Dios realmente quería darnos un gran regalo. Estamos empezando a imaginarte y no podemos esperar para abrazarte. Te esperamos con todo el amor del mundo", escribió la modelo junto a la publicación.

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de K A R I B E L É N (@karinabelenj)

Los mensajes que recibió Kari Belén

Rápidamente, la publicación de Kari Belén se llenó de comentarios y likes de parte de sus amigos y también, de sus compañeros de reality.

Ir a la siguiente nota

Arenita, Akemi Nakamura, Agustina Pontoriero se sumaron a las felicitaciones a la modelo, en un posteo que ya cuenta con más de 3 mil likes. 

Todo sobre Reality Mega

Leer más de

Minuto a minuto