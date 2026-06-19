Exparticipante de El Internado anunció que está esperando su primer hijo: "Nuestro amor se desbordó"

19 jun. 2026 - 15:40 hrs.

Por medio de sus redes sociales, una exparticipante de El Internado reveló que se encuentra esperando su primer hijo junto a su pareja.

Fue en su cuenta de Instagram que Karina Jerez, más conocida como Kari Belén, anunció la tierna noticia con fotos mostrando su pancita, en medio de un viaje con su pololo, Kian Rodríguez.

"Nuestro amor se desbordó y ahora somos tres. Nuestro mejor capítulo comienza ahora. Dios realmente quería darnos un gran regalo. Estamos empezando a imaginarte y no podemos esperar para abrazarte. Te esperamos con todo el amor del mundo", escribió la modelo junto a la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de K A R I B E L É N (@karinabelenj)

Los mensajes que recibió Kari Belén

Rápidamente, la publicación de Kari Belén se llenó de comentarios y likes de parte de sus amigos y también, de sus compañeros de reality.

Arenita, Akemi Nakamura, Agustina Pontoriero se sumaron a las felicitaciones a la modelo, en un posteo que ya cuenta con más de 3 mil likes.

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