"Herida, cuestionada y expuesta": Daniela Aránguiz advierte acciones legales por dichos de Luis Mateucci

23 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Daniela Aránguiz anunció que tomará acciones legales contra su expareja Luis Mateucci por sus comentarios sobre ella en Volverías con tu ex 2.

El chico reality afirmó que en su momento le prestó una camioneta a la panelista y que ella se la devolvió llena de deudas. También la acusó de enviarle una falsa ecografía que demostraba un embarazo de cuatro meses.

Posteriormente, en El Juicio de los ex, desclasificó un conflicto con Rigeo, hermano de la influencer, donde señaló que Daniela lo amenazó a través de este. En reacción, Aránguiz publicó un comunicado donde afirmó sentirse "profundamente triste, vulnerada y agredida como mujer".

La reacción de Daniela Aránguiz a dichos de Luis Mateucci

"¿Hasta cuándo tengo que aguantar tanta violencia conmigo, tanta mentira por tan chanta?", escribió Daniela Aránguiz en sus historias de Instagram sobre un video de las declaraciones de Mateucci. Posteriormente compartió un mensaje escrito donde dijo no aguantar más los ataques del modelo argentino.

Instagram @danyaranguizf

"Durante mucho tiempo he tenido que soportar que Luis Mateucci hable constantemente de mí, exponiéndome y refiriéndose a temas extremadamente sensibles de mi vida. Esto me ha provocado un profundo dolor emocional y un desgaste que ya no puedo seguir normalizando", escribió.

Luego, destacó que la violencia contra las mujeres no siempre es física. "También existe la agresión psicológica y verbal. Aquella que humilla, que expone, que hiere y que deja cicatrices que no se ven", expresó.

"Me duele profundamente que se realicen afirmaciones sobre un supuesto embarazo y otros aspectos íntimos de mi vida que niego categóricamente y que considero falsos", agregó.

Finalmente, dijo que llegó el momento de poner límites ante esta situación. "Hoy me siento cansada. Cansada de sentirme herida, cuestionada y expuesta. Por esta razón, he tomado la decisión de ejercer las acciones legales que correspondan para defender mi honra, mi dignidad y mi tranquilidad", sentenció.

Instagram @danyaranguizf

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