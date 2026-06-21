Ignacia Michelson aparece sin nada de maquillaje para cumplir un reto: "¿Les gustó?"

21 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Desde que anunció su participación en el Miss Universo Chile 2026, Ignacia Michelson se ha mostrado especialmente abierta con sus seguidores en redes sociales.

Días atrás se sinceró sobre su lucha contra el trastorno de conducta alimentaria que padece desde hace años y admitió que en ocasiones puede ser sensible a las críticas. Ahora la DJ y chica reality se deja ver al natural, pero esta vez para cumplir con un requisito del certamen.

Ignacia Michelson al natural

El concurso de belleza se encuentra en su cuarta fase, en la que una de las candidatas ganará la banda de Miss Fotogénica. Para ello, todas deben posar sin maquillaje y dejar al descubierto "su verdadera esencia".

Y así lo hizo Ignacia Michelson, quien omitió el glamuroso maquillaje de miss que luce últimamente y posó con el rostro lavado y una expresión serena.

"Este fue el desafío del @muniversocl sin maquillaje. ¿Les gustó?", preguntó la influencer, quien recibió elogios de sus fans.

"No todas pueden aguantar un close up"; "¡Qué rostro!"; "Doblemente hermosa sin maquillaje"; "Es que te ves divina, se ven tus pequitas"; "Tienes que ganar", escribieron algunos de ellos.

Michelson representa a Santiago en la competencia cuya gala final tendrá lugar el próximo 25 de julio.

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