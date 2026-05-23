Ignacia Michelson y Belén Soto brillan en la alfombra roja de Cannes 2026: Las dos vistieron en blanco y negro

23 may. 2026 - 18:45 hrs.

La alfombra roja del Festival de Cannes se convirtió en una auténtica pasarela de elegancia y glamour. Entre las figuras que destacaron este año estuvieron Ignacia Michelson y Belén Soto.

Las dos famosas chilenas acudieron a la gala con vestidos de estética similar en blanco y negro, pero con toques personales que marcaron la diferencia. La influencer apostó por un look más audaz y llamativo, mientras que la actriz se inclinó por una propuesta sofisticada y clásica.

Looks de Ignacia Michelson y Belén Soto en Cannes

Ignacia Michelson desfiló por la red carpet con un vestido diseñado por Lennin Villarroel, una pieza de corte largo en negro con una franja blanca en el escote strapless y aberturas laterales. Sobre sus brazos lució una estola texturizada y abullonada negra.

Su estilismo lo completó con un collar y maxiaros de pedrería plateada. Su cabello lo llevó suelto en marcadas ondas y su maquillaje se mantuvo sobrio, con ojos y labios en tonos tierra.

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Por su parte, la actriz y escritora Belén Soto acaparó todas las miradas con un diseño de Federico Penhas. Se trató de un vestido negro de corte tubo, el cual lucía un sofisticado escote en V al frente y unas mangas caídas, blancas y abullonadas.

Este atuendo tan elegante lo combinó con un reloj metalizado y una cartera negra con detalles brillantes. Su cabello lo mantuvo recogido en un moño pulcro, mientras que su maquillaje suave y resaltado con labios en un tono terracota.

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