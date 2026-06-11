"Recibo muchas críticas": Ignacia Michelson sincera su lucha de años contra los trastornos alimenticios

11 jun. 2026 - 15:40 hrs.

Ignacia Michelson es actualmente la Miss Universo Santiago y está compitiendo por el puesto como Miss Universo Chile. Sin embargo, esto no impide que la influencer se confiese con sus seguidores en redes sociales.

Por esto, decidió hablar sobre los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) con los que viene luchando durante el último tiempo.

Fue así como subió un video de un poco más de 2 minutos donde habla sobre la situación que vive, así como la invitación que realiza a las personas para que, si están pasando por algo similar, busquen ayuda.

Ignacia Michelson habla sobre su TCA

"Hoy quiero hablar de un tema muy importante, y ustedes saben que yo lucho constantemente con mi peso porque sufro de trastornos alimenticios, y es una lucha constante contra mi cabeza, y creo que esa es la lucha más difícil que una persona puede hacer, que es luchar contra uno mismo", partió diciendo.

Enseguida, afirmó que "hay momentos que sí recaigo, que me es muy difícil, pero que tengo que entender que tengo que ir al psicólogo, tengo que ir a terapia, y sé que esta es una enfermedad muy silenciosa que nos guardábamos tanto hombres como mujeres, y que no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de tratarse, porque lo más importante es que uno esté bien, que uno se quiera, que uno se ame, que no tengan dudas en hablar, que lo hagan, se los digo yo porque sufro de esto constantemente".

"Me es muy difícil tenerlo. Recibo muchas críticas de mi cuerpo constantemente, y ustedes no saben la lucha interna que yo sufro día a día con esta enfermedad, que llevo años. Y hay períodos que sí, que estoy superbién, pero hay otros períodos que vuelven a mí y sé que en ese momento, en ese punto, tengo que volver a terapia y es un lío", comentó.

En esa línea, explicó que al menos es consciente de que debe ir y, aunque sea mil veces partir de cero, debe hacerlo.

"Si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Entonces, habla, no te quedes con eso, anda a terapia, que no, que no te avergüence, y de verdad, lo mejor es que lo converses porque yo sé que no es una enfermedad que no se dice, que se esconde mucho. Habla, no tengas miedo, quiérete, amáte y respétate", cerró, asegurando que ese era su consejo del día.

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