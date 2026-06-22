"Me hiciste llorar": María Alberó conmueve a Iván Zamorano con su mensaje por el Día del Padre

22 jun. 2026 - 15:45 hrs.

Iván Zamorano y María Alberó conforman una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento nacional. Casados desde 2005, levantaron una familia muy unida junto a sus hijos, Blu Dumay, Mía Pascale e Iván Jr.

Al celebrarse el Día del Padre en Chile la modelo argentina le dedicó a su marido un emotivo mensaje donde resalta su papel incondicional como pilar del hogar.

El mensaje de María Alberó a Iván Zamorano

María Alberó publicó en Instagram un compendio de postales que hacen un recuento de su vida familiar desde que sus hijos eran apenas unos niños. Allí, escribió unas palabras que llevaron a las lágrimas a Iván Zamorano.

¡Feliz Día del Padre, amor mío!. Hay personas que se convierten en padres y otras que nacen para serlo. Tú eres una de ellas", expresó al inicio.

Instagram @mariaalbero_oficial/

"No solo eres un padre increíble para nuestros hijos, también elegiste amar y criar a mi hija como si fuera tuya desde el primer día", dijo en referencia Blu, fruto de su antigua relación con el empresario Carlos Dumay.

"Gracias por tu amor, tu entrega y por la hermosa familia que construimos juntos. Te amamos muchísimo", culminó.

Entre los comentarios del post destaca el del exdeportista, quien no escondió su emoción. "Me hiciste llorar, mi vida. Gracias a ti por darme el privilegio de ser papá. ¡Soy un papá feliz de tener una familia tan hermosa!", escribió.

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